Champions League, il deludente percorso delle italiane: Lazio, Napoli ed Inter eliminate agli ottavi - Milan News 24

La Serie A non ha neanche una squadra ai quarti di finale della coppa dalle grandi orecchie: Bayern Monaco, Barcellona e Atletico Madrid hanno eliminato Sarri, Calzona e Inzaghi

Se quello dell’anno scorso è stato un percorso europeo strepitoso, lo stesso non si può certo dire di quest’anno. Nella passata Champions League infatti la Serie A era arrivata con ben 3 squadre ai quarti di finale, 2 addirittura in semifinale ed 1 in finale; stavolta però, nessuna formazione italiana è riuscita a superare gli ottavi di finale della coppa dalle grandi orecchie.

Come racconta il portale 22bet Scommesse Live, i pronostici della vigilia erano ben altri, ma purtroppo il calcio italiano deve prenderne atto. Queste cocenti eliminazioni peseranno non solo da un punto di vista morale e culturale, ma anche oggettivamente sul Ranking Uefa – dove l’Italia sta cercando di mantenere una delle prime due posizioni, a svantaggio proprio della Spagna ad esempio, per ottenere la 5^ squadra qualificata per la prossima edizione del torneo.

Champions League: il percorso fallimentare di Lazio, Napoli ed Inter

Dopo l’eliminazione anzitempo ai gironi da parte del Milan, le altre squadre italiane in corsa non hanno fatto molto meglio. D’altronde, terminare il girone di qualificazione al secondo posto implica per forza di cose un sorteggio molto tosto. E così è stato, per chi più e chi meno.

La Lazio è stata eliminata settimana scorsa dal grande Bayern Monaco, che però nel match di andata a Roma non era stato così grande. C’è infatti un profondo rammarico, visto che i biancocelesti di Sarri avevano vinto il primo atto casalingo per 1-0. Poi però al ritorno i tedeschi si sono imposti nettamente per 3-0 davanti ai propri tifosi.

Più equilibrata per certi versi è stata la sfida tra Napoli e Barcellona. Il nuovo allenatore Calzona ha esordito proprio contro i blaugrana nel match di andata al Maradona, strappando un buon 1-1. Poi però gli azzurri sono crollati martedì sera nel ritorno al Camp Nou. Gli spagnoli si sono infatti imposti con merito per 3-1.

La più grande delusione è però l’Inter di Inzaghi, finalista perdente della scorsa Champions League. I nerazzurri avevano anche trovato un sorteggio quasi favorevole contro l’Atletico Madrid, e per di più arrivavano alla partita di ritorno dopo aver vinto 1-0 l’andata a San Siro. Nello stadio ospite però sono clamorosamente crollati, nonostante fossero anche passati in vantaggio: 2-1 Atletico al termine del match, con la squadra di Simeone che ha avuto la meglio solo ai calci di rigore.

Champions League, le 8 squadre qualificate ai quarti di finale

Non figura quindi nessuna squadra italiana nel sorteggio dei quarti di finale di Champions League, il quale si terrà venerdì 15 marzo alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, nella sede centrale dell’Uefa.

Di seguito le 8 squadre qualificate: