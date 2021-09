Champions League: effetto Maignan, ecco che cosa è accaduto

Maignan: il portiere francese ha convinto tutti nella sua prima partita in Champions con la maglia del Milan

Mike Maignan ha stupito l’Europa nel match di Anfield Road dei rossoneri contro il Liverpool. Il portiere, dopo aver parato il rigore a Salah e tenuto in vita il diavolo per 40 minuti, si è guadagnato il posto nel ‘Team of The Week’, scelto dalla Uefa al termine della prima giornata di Champions.

Oltre a Maignan, un altro giocatore della Serie A figura nella squadra della settimana: si tratta di Alex Sandro della Juventus.