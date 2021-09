Liverpool Milan: ecco le pagelle dei Quotidiani Sportivi

Liverpool Milan: i rossoneri sono usciti sconfitti a testa alta da Anfield. In gol sono andati Ante Rebic e Brahim Diaz. Ecco le pagelle

Il Milan è uscito a testa alta da Liverpool, dopo una sconfitta meritata ma per 3-2, dove i rossoneri per un tempo hanno messo paura ai Reds. Il migliore in campo per i quotidiani sportivi è Maignan (7,5): «Le sue mani fanno due volte il miracolo, e non ci riferiamo solo alla doppia parata sul rigore di Salah e il tap-in di Jota. Tiene la barca a galla nella tempesta: senza di lui, il Milan sarebbe affondato subito».

Grande partita di Tomori, Kessie e Kjaer (7). Buona prova anche per Rebic (6,5). Sufficienza per Diaz, Calabria, Saelemaekers, Tonali, Giroud e Leao (6). Unici non sufficienti Florenzi, Bennacer e Theo Hernandez (5,5).