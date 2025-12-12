Champions League, la Serie A punta ai 5 posti: le ultime sul Ranking Uefa

Champions League – L’Italia spera nei cinque posti nella massima competizione europea, le ultime sul Ranking Uefa

La lotta per l’accesso alla prossima edizione della UEFA Champions League non si gioca solo sul campo della Serie A, ma anche sui campi europei. La posta in gioco è l’ottenimento di un posto aggiuntivo per la propria lega nazionale, assegnato alle prime due federazioni del Ranking UEFA per Coefficiente Annuale.

La Classifica: Italia In Piena Bagarre

L’immagine del ranking, che monitora la “Corsa per i Posti Aggiuntivi in Champions League” , mostra una situazione in continua evoluzione e estremamente favorevole per il calcio italiano.

1° Posto: In testa si mantiene saldamente l’Inghilterra con 13.166 punti, forte di 9 club ancora in competizione su 9 iniziali.

2° Posto: La Germania insegue con 11.660 punti, mantenendo 7 squadre su 7.

3° Posto: L'Italia si posiziona subito dietro, al terzo posto, con 11.071 punti e il grande vantaggio di avere ancora 7 club su 7 in corsa, un fattore che promette ulteriori incrementi di punteggio nelle prossime settimane.

4° Posto: La Spagna si trova al quarto posto con 10.609 punti.

La distanza tra la Germania (seconda) e l’Italia (terza) è di poco meno di un punto, un divario ampiamente colmabile con una o due vittorie da parte delle squadre italiane impegnate in Champions, Europa League e Conference League.

Quinto Posto in Champions: La Grande Opportunità per il Milan

L’obiettivo è chiaro: terminare la stagione tra le prime due nazioni del ranking. Raggiungere questo traguardo significherebbe per la Serie A garantirsi cinque squadre nella prossima, ricchissima, edizione della Champions League.

Questa notizia riveste un’importanza cruciale per il Milan. I rossoneri, che in campionato sono impegnati in una strenua lotta per le prime quattro posizioni, vedrebbero aprirsi una rete di sicurezza in più. Se il Diavolo dovesse chiudere il campionato al quinto posto, un piazzamento che in circostanze normali varrebbe l’accesso all’Europa League, l’ottenimento del quinto slot in Champions League da parte dell’Italia blinderebbe comunque la sua partecipazione alla massima competizione continentale.

L’impegno europeo delle squadre italiane non è mai stato così importante: ogni punto guadagnato dal Napoli, dall’Inter, dalla Juventus e da tutte le altre è un tassello fondamentale per regalare al club meneghino e all’intero movimento calcistico un’opportunità unica. La corsa è apertissima e il sogno del quinto pass Champions è più vivo che mai.