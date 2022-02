ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Champions, Al-Khelaifi cancella la Superlega: «In arrivo 15 miliardi per il nuovo format». Colpo di scena nel panorama internazionale

La UEFA si appresta a dare la spallata definitiva alla Superlega. Il Times ha infatti pubblicato una lettera di Al-Khelaifi, presidente del PSG e dell’ECA, in cui fa sapere ai club di essere vicino a un accordo da 15 miliardi di euro, tra diritti tv e marketing, per il nuovo format della Champions League.

LE PAROLE – «Una nuova alba di stabilità finanziaria e opportunità per i club di calcio europei perché il modo in cui vengono commercializzate le nostre competizioni per club sarà trasformato».