Chalobah Milan l’ultima idea per la difesa: rossoneri già al lavoro col Chelsea. ULTIME

Chalobah Milan l’ultima idea per la difesa: rossoneri già al lavoro col Chelsea per cercare l’intesa. ULTIME

Spunta un nuovo nome per la difesa del Milan. Oltre ai noti Brassier e Kouassi e ai più datati Kiwior e Lenglet, i rossoneri stanno puntando anche Trevor Chalobah del Chelsea.

Il centrale è in uscita dal club inglese, che potrebbe lasciarlo partire anche in prestito con diritto di riscatto. Tuttavia sono in corso delle valutazione in casa rossonera riguardanti le condizioni del giocatore, appena rientrato da un lungo infortunio al ginocchio.