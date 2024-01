Chalobah Milan, sono ore decisive! I rossoneri alzano il pressing per il difensore del Chelsea: le ULTIME notizie

Le prossime potrebbero essere ora decisive per quanto riguarda la scelta sul difensore in casa Milan. I rossoneri vanno a caccia di un ultimo rinforzo nel reparto e sono chiamati a prendere una decisione in breve tempo.

In corso resta anche Trevor Chalobah che non sta trovando spazio al Chelsea. I Blues per questo motivo potrebbero aprire a un possibile prestito dell’inglese in questi ultimi giorni di mercato.