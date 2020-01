Chabot ha commentato l’intervento fatto in area su rigore su Suso che vale come un gol: lo spagnolo avrebbe avuto ampie chance di segnare

Ecco le parole di Chabot a Il Secolo XIX sull’intervento in area di rigore su Suso che è valso quasi come un gol per la Sampdoria.

«Non potevo fare niente altro. Ho visto che stava portandosi la palla sul sinistro e a quel punto credo che per Audero sarebbe stata dura. Mi è andata bene che ho potuto fare la scivolata dalla parte in cui mi trovo meglio, allungando il piede sinistro. C’è voluto coraggio perché il rischio di prendere Suso, con rigore e espulsione, c’era»