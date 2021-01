CF – Serie A, al via le trattative private per i diritti tv

Diritti Tv trattative private – La Lega Serie A avvierà le trattative private per i diritti televisivi del campionato per quanto riguarda il ciclo triennale 2021-2024.

Stando alle indiscrezioni, dopo l’apertura delle buste contenenti le proposte da parte dei broadcaster in mattinata (non si tratta dunque delle proposte relative a intermediari e le manifestazioni di interesse per il canale di Lega), nell’assemblea non sono state presentate ai club le offerte: né le cifre, né i le parti interessate.

Si è deciso tuttavia di proseguire con le trattative private. Le negoziazioni con i singoli broadcaster inizieranno il prossimo venerdì e saranno svolte dall’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo, affiancato da una commissione dei club.

Fonte: calcioefinanza.it