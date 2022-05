Cessione Milan: secondo Gazzetta Investcorp ancora favorita su RedBird. Le ultime sul futuro societario del Milan

Come scrive La Gazzetta dello Sport anche se l’esclusiva con gli arabi è scaduta a fine aprile la sostanza non è cambiata: l’offerta di Investcorp, un miliardo e 180 milioni di euro, resta la migliore sulla piazza. Nessun intoppo, nessuna criticità per usare le parole di Scaroni.

La seconda offerta è quella di RedBird Capital Partners, società statunitense che ha una partecipazione in Fenway Sports Group, gruppo proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox: RedBird si è fatto avanti mettendo circa un miliardo sul piatto ma resta indietro rispetto a Investcorp.