Cessione Milan: firmato il closing con Red Bird

E’ stato firmato il closing fra il Milan e RedBird, guidato da Cardinale, che da oggi diventa così il nuovo proprietario del club rossonero.

Come riportato da Calciomercato.com tra i sottoscrittori del fondo ci sono anche la stella del basket NBA LeBron James e la famiglia proprietaria degli Yankees, la franchigia di baseball più famosa al mondo. Ma anche l’imprenditore italiano Riccardo Silva, attivo nel campo dei diritti tv. Per quanto riguarda la dirigenza, il presidente Scaroni potrebbe restare, mentre l’ad Gazidis è in bilico.