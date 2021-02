Cessione Inter, Marotta non mente: «Squadra condizionata se…»

Beppe Marotta si espone poco prima del match contro la Fiorentina di questa sera: ecco le parole del dirigente nerazzurro

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match di Serie A contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni:

CESSIONE INTER – «Questo è un momento delicato per problemi che poco hanno a che fare col campo. Noi però, come management, lo sapremo gestire nel migliore dei modi per isolare la squadra da problematiche che sono al di sopra della nostra testa e che comunque saranno sicuramente definite nel migliore dei modi nell’interesse dell’Inter, dei suoi tifosi e del blasone di questa società. Auspico che si possa arrivare ad una conclusione velocemente per dare serenità a tutto l’ambiente, ma è una problematica sopra la nostra testa. Riguarda i nostri azionisti che sono persone serie e faranno scelte oculate nel rispetto della nostra storia».

SQUADRA CONDIZIONATA – «Può esserlo se l’argomento dei salotti è quello della cessione delle quote. La discussione va riportata all’interno del rettangolo di gioco, accettando critiche ma con rispetto verso l’Inter e la sua managerialità; questo è quello che stiamo facendo. La nostra area tecnica è eccezionale, i nostri giocatori sono professionisti ma anche appassionati del loro lavoro».