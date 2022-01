Centrocampo Milan: senza Bennacer e Kessié, il faro ora è Tonali

Con Bennacer e Kessié assenti per la coppa d’Africa Pioli dovrà reinventare il centrocampo del Milan, puntando però sul faro Tonali

Faro del centrocampo.

In vista della ripresa del campionato nel match del 6 gennaio del Milan contro la Roma a San Siro, all’appello mancano Kessie e Bennacer, i quali, così come Ballo-Touré, sono stati convocati dalla propria nazionale per la Coppa d’Africa che andrà in scena in Camerun dal 9 gennaio al 6 febbraio 2022. Stefano Pioli dovrà quindi fare a meno di loro per qualche settimana e per questo sta studiando come schierare il suo centrocampo senza loro due. È il momento della verità per Sandro Tonali.

FARO DEL CENTROCAMPO – Ha dimostrato di essere da Milan, in tutto e per tutto. Ha scalato le gerarchie fino a diventare un uomo di fiducia di Stefano Pioli, che gli darà in mano le chiavi del centrocampo per il definitivo salto di qualità definitivo. 18 presenze su 25 da titolare, l’uomo che non tradisce mai. Da sempre tifoso rossonero, vuole diventare una bandiera del club e parla già da leader: “Non possiamo prenderci l’alibi degli infortuni, questo è il calcio e andiamo avanti con quelli che possono allenarsi e possono giocare” aveva detto dopo il pareggio con l’Udinese. 21 anni. Lucidità fuori e dentro il campo.

MANCINI OSSERVA – In questo mese Sandro si gioca anche un posto nell’Italia in vista dei playoff di marzo per accedere al Mondiale in Qatar. Il centrocampista è uno degli osservati speciali di Mancini che l’ha mandato in campo nelle ultime due gare di qualificazione: con la Svizzera ha giocato l’ultima mezz’ora entrando al posto di Locatelli e con l’Irlanda del Nord è partito titolare lasciando poi il posto a Cristante nel secondo tempo. Ora però Sandro è concentrato sul Milan: Tonali si prepara al salto definitivo, il centrocampo rossonero è nelle sue mani.