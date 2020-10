Celtic senza la punta di diamante Edouard: la rivelazione di Lennon

Celtic, contro il Milan non ci sarà la punta di diamante Edouard ancora affetto da Covid: la rivelazione del tecnico Lennon

Intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-partita, Neil Lennon, tecnico dei Celtic, ha così parlato della sfida in programma domani sera contro il Milan a Glasgow: «Domani ci potranno essere dei cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro i Rangers. Edouard? Non giocherà».

LAXALT IN CAMPO – «Diego è un grande giocatore, e che ho ammirato. Sa come giocare e qui avrà certamente un’opportunità per giocare con continuità».