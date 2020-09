Celitc, Lennon blinda Ajer: «Via a 15 milioni? Non penso»

Neil Lennon, allenatore dei Celtic Glasgow, ha fatto il punto riguardo le voci di un possibile approdo al Milan di Kristoffer Ajer

Intervenuto sulla BBC Sport dopo la vittoria dei suoi Celtic Glasgow sul Livingston, il tecnico dei biancoverdi Neil Lennon ha così parlato riguardo al futuro di Kristoffer Ajer:

«Non c’è nulla, è deludente che nel giorno della partita vengano fuori queste voci che possono destabilizzare il giocatore. Penso che, soprattutto nella ripresa, abbia fatto un’ottima partita e non vogliamo venderlo. In ogni caso, non penso che basterebbero 15 milioni di euro per farlo partire».