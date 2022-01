Castillejo Milan: offerte dalla Spagna, un club in vantaggio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i nomi in uscita dal Milan c’è sempre Samu Castillejo, che piace in Spagna con un club su tutti in vantaggio.

Come riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore si sono registrati contatti con società spagnole (e un paio italiane). L’Espanyol sembra essere davanti a tutte, ma va trovata l’intesa sull’ingaggio.