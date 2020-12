Castillejo in gol da tre gare consecutive: è lui l’arma in più del Milan?

Samu Castillejo è decisamente on fire. L’esterno spagnolo segna da tre gare consecutive e ieri ha trovato il suo primo gol in questa Serie A

L’uomo del momento in casa Milan è Samu Castillejo. L’esterno spagnolo, dopo un inizio di stagione complicato, sembra aver finalmente ingranato la marcia giusta ed ora ha un media di rendimento impressionante. Il gol di ieri contro la Sampdoria (il primo in questa Serie A) è infatti il terzo realizzato in tre partite di fila.

Non tenendo conto del match contro la Fiorentina (in cui non è stato convocato), Castillejo ha trovato la rete nelle ultime due gare di Europa League contro Lille e Celtic. Ed ora Maldini e Pioli riflettono sulla possibilità di cederlo, opzione che sembrava quasi scontata. Se lo spagnolo continuerà così, potrà essere un’arma importantissima per la stagione rossonera.