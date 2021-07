Castellacci: «Proponiamo Green Pass obbligatorio per tutti gli agonisti»

Enrico Castellaci, presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio, ha parlato a di sport-lab dell’introduzione del Green Pass

Enrico Castellaci, presidente della Libera Associazione Medici Italiani del Calcio, ha parlato a di sport-lab dell’introduzione del Green Pass:

«Proponiamo il green pass per gli agonisti. Non so se sia una decisione che si può prendere a livello federale o ad un livello più alto, ma questo permetterebbe di circoscrivere ciò che ora sta succedendo in cluster come Spezia ed Empoli.

Ci vuole certamente una presa di posizione forte, anche difficile; capisco che culturalmente e socialmente può essere contraddetta, ma è chiaro che nel mondo degli agonisti se si ha il green pass ci sono maggiori garanzie. Io spero che la federazione possa accettare un’idea di questo genere perché l’importante è non mettere a rischio la salute dei calciatori e il campionato.

La riapertura dovrebbe essere abbastanza graduale. La situazione non è così seria a livello di ricoveri, ma proprio perché ci sono i vaccinati; chi non si vaccina è tranquillo perché tanto ci sono i vaccinati…è una forma un po’ egoistica e paradossale».