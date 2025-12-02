Cassano attacca ancora Allegri: «Vedo zero lati positivi, non arriverà nelle prime quattro». Poi bastona Leao e invoca Padre Tempo

Cassano a Viva El Futbol demolisce il tecnico rossonero e critica Leao: «Le partite con Inter e Lazio una vergogna, meriti inesistenti».

Il consueto appuntamento post weekend con le analisi della Serie A Enilive ha portato con sé, puntuali come sempre, le dichiarazioni al vetriolo di Antonio Cassano. L’ex fantasista barese, ospite fisso della trasmissione Viva El Futbol insieme a Lele Adani e Nicola Ventola, ha sferrato un nuovo, durissimo attacco frontale al Milan, mettendo nel mirino due dei suoi bersagli storici: l’allenatore Massimiliano Allegri e il numero 10 Rafael Leao. Le parole utilizzate da Cassano sono pesanti e mirano a smontare completamente la narrazione positiva attorno al primato rossonero, contestando sia la qualità del gioco espresso sia le prospettive future della squadra.

Cassano e la critica ad Allegri

ZERO LATI POSITIVI – «Io vedo zero lati positivi in Allegri. Esclusa la partita contro l’Udinese, sta facendo delle partite di merda. La partita con l’Inter e i primi 60 minuti con la Lazio sono una roba vergognosa. Mi piacerebbe, se Berlusconi fosse in vita, chiedere a lui». L’ex giocatore non si limita a criticare le prestazioni, ma lancia una previsione nefasta per il prosieguo della stagione, accusando il tecnico di prendersi meriti che non gli appartengono.

PADRE TEMPO – «Allegri è talmente furbo che si sta prendendo dei meriti che non ha: padre tempo arriva, i meriti di Allegri sono zero. Quest’anno, ve lo dico, farà fatica e non arriverà nelle prime quattro».

Infine, l’affondo coinvolge anche la gestione dei singoli, in particolare quella dell’asso portoghese, definito “scandaloso” nell’ultima uscita. Secondo Cassano, i gol recenti non sono frutto del lavoro dell’allenatore e le azioni offensive sono puramente fortuite.

LEAO E IL GIOCO – «Non sta migliorando nessuno, si è preso i meriti che Leao ha fatto 4 o 5 gol: l’altro giorno il portoghese è stato scandaloso, poi il Milan fa una buona azione, casuale perché non la vedi ogni quarto d’ora». Un giudizio senza appello che farà sicuramente discutere l’ambiente rossonero.