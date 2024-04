Cassano scalda il clima derby e si schiera apertamente: «Lo vinciamo noi, forza Inter». Le parole dell’ex calciatore

Ma quindi, come finisce Milan Inter? A brevissimo nerazzurri e rossoneri saranno sul campo di San Siro, pronti a contendersi l’attesissimo derby di Milano. L’atmosfera (in città e non solo) è incredibilmente calda ed entrambe le squadre faranno di tutto per accontentare i propri tifosi.

Lo sa bene Antonio Cassano, che come tanti aspetta in trepidante attesa il fischio d’inizio. Tramite una storia Instagram sul suo profilo si è tra l’altro avventato in un pronostico. «Si vola, vinciamo noi. Forza Inter», ha esclamato con Lele Adani e Nicola Ventola.