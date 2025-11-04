Connect with us

HANNO DETTO

Cassano affonda ancora Leao: «Con la Roma è stato inguardabile, ha fatto solo una giocata e poi...»

HANNO DETTO

Rinnovo Maignan, Marchegiani non ha dubbi: «Bisognerebbe provarci, è un uomo di grande personalità ma attenzione alle pazzie economiche»

HANNO DETTO

Ventola elogia il Milan di Allegri: «Squadra inquadrata e di qualità. Non mi aspettavo questa cosa»

HANNO DETTO

Nkunku in difficoltà, sentite Marinozzi: «Dobbiamo capire una cosa, mi auguro non faccia come lui»

HANNO DETTO

Cesari: «Guardate cosa fa Guida, non è un atteggiamento da arbitro internazionale»

HANNO DETTO

Cassano affonda ancora Leao: «Con la Roma è stato inguardabile, ha fatto solo una giocata e poi…»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Cassano

Cassano, ex calciatore e noto opinionista, ha criticato duramente la prestazione di Leao contro la Roma: le dichiarazioni

Ancora una volta, l’ex giocatore rossonero Antonio Cassano ha rilasciato dichiarazioni molto critiche a Viva el Futbol sul Milan, Massimiliano Allegri e Rafael Leao.

Nonostante il secondo posto in classifica del Milan, Cassano si è mostrato tranchant: «Cosa mi impressiona? Zero. Cosa mi sta dando? Zero».

Le critiche più aspre sono state rivolte a Leao, definito «inguardabile per tutta la partita» nonostante una buona azione: «Ha fatto la sgasata del primo tempo e poi un gol sbagliato clamoroso».

Infine, Cassano ha liquidato Allegri, definendolo «furbo» e sostenendo che «Non è cambiato nulla di Allegri rispetto ai tre anni con la Juventus».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.