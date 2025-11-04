HANNO DETTO
Cassano affonda ancora Leao: «Con la Roma è stato inguardabile, ha fatto solo una giocata e poi…»
Cassano, ex calciatore e noto opinionista, ha criticato duramente la prestazione di Leao contro la Roma: le dichiarazioni
Ancora una volta, l’ex giocatore rossonero Antonio Cassano ha rilasciato dichiarazioni molto critiche a Viva el Futbol sul Milan, Massimiliano Allegri e Rafael Leao.
Nonostante il secondo posto in classifica del Milan, Cassano si è mostrato tranchant: «Cosa mi impressiona? Zero. Cosa mi sta dando? Zero».
Le critiche più aspre sono state rivolte a Leao, definito «inguardabile per tutta la partita» nonostante una buona azione: «Ha fatto la sgasata del primo tempo e poi un gol sbagliato clamoroso».
Infine, Cassano ha liquidato Allegri, definendolo «furbo» e sostenendo che «Non è cambiato nulla di Allegri rispetto ai tre anni con la Juventus».