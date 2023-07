Caso Leao, lo Sporting svela le cifre e non rinuncia alla battaglia legale con il Lille. Ecco il comunicato UFFICIALE

Lo Sporting Lisbona ha reso nota con un comunicato ufficiale la cifra versata dal Lille come compensazione per l’ingaggio dell’esterno rossonero Rafael Leao nel 2018, dopo lo svincolo dallo Sporting giudicato irregolare. Il club portoghese non rinuncia alla battaglia legale con un obiettivo preciso: ottenere 45 milioni di euro. Ecco il comunicato ufficiale:

COMUNICATO – «SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD (di seguito Sporting SAD o Società) informa, nei termini e ai fini dell’adempimento dell’obbligo di informazione derivante dalle disposizioni di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile, come segue:

Lo Sporting SAD ha ricevuto dal LOSC Lille un compenso pari a EUR 19.670.443,70. Il trasferimento è stato effettuato spontaneamente per azione unilaterale del club francese, senza alcun accordo preventivo con lo Sporting SAD.

Lo Sporting SAD continua, presso gli organi competenti, a chiedere al LOSC Lille il pagamento di un risarcimento dell’importo minimo di 45.292.516,00 euro, nell’ambito della risoluzione unilaterale del contratto di lavoro del giocatore Rafael Leão.

Si precisa inoltre che:

– Il versamento di Euro 19.670.443,70 corrisponde alla quota capitale di Euro 16.500.000,00 oltre interessi e spese processuali.

– La sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Lisbona) che ha condannato il calciatore Rafael Leão a versare allo Sporting SAD l’importo di euro 16.500.000,00 oltre interessi, quale indennità dovuta per risoluzione contrattuale senza giusta causa, e sulla già trattata dal Tribunale d’Appello di Lisbona, Corte Suprema di Giustizia e Corte Costituzionale, non è soggetta ad alcun altro ricorso o pretesa, ragion per cui è diventata definitiva e inappellabile.

– La sentenza della FIFA che condanna il LOSC Lille a corrispondere allo Sporting SAD, in solido con il calciatore Rafael Leão, l’importo di euro 16.500.000,00 oltre interessi, a titolo di indennità dovuta per risoluzione contrattuale senza giusta causa, era di due opposti e riuniti ricorsi avanti al Tribunale Arbitrale per lo Sport (Losanna), in cui, rispettivamente e tra gli altri, il LOSC Lille chiede la revoca della decisione, e lo Sporting SAD chiede la condanna del LOSC Lille al pagamento di un risarcimento nella misura minima di EUR 45.292.516,00».