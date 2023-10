Caso Fagioli, dai tempi dell’indagine alla reazione della Juve! Cosa succede al bianconero, che è autodenunciato per scommesse

La Gazzetta dello Sport questa mattina si addentra nel caso Fagioli-scommesse. Come già emerso ieri nei mesi scorsi il giocatore sarebbe stato interrogato a Torino e durante i colloqui con gli inquirenti avrebbe ammesso la leggerezza di aver puntato anche sul calcio. Una scelta, probabilmente, per ottenere uno sconto su una potenziale pena sportiva. La Procura sta ricostruendo l’attività di Fagioli sui siti di scommesse illegali, attività che sembrerebbe di qualche anno.

L’indagine Figc non dovrebbe avere tempi lunghi. Per tutti questi motivi non si dovrebbe andare oltre, al massimo, i primi di novembre. Il deferimento, sempre secondo la Rosea, sarebbe probabile. La reazione della Juventus? La priorità, a prescindere da quel che succederà nelle varie sedi, è quella di aiutare Fagioli – prodotto del vivaio e patrimonio del club – a vincere una debolezza che pare datata di anni.