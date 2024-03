Caso Acerbi: difensore ascoltato dalla Procura Figc, TUTTI gli aggiornamenti dopo quanto successo domenica scorsa

Nella mattinata di oggi il difensore dell’Inter Francesco Acerbi è stato ascoltato dal procuratore federale Giuseppe Chinè dopo i fatti risalenti alla sfida tra i nerazzurri e il Napoli nell’ultimo turno di Serie A.

Il difensore, come riportato da Sky Sport, ha ribadito che si è trattato di un’incomprensione di campo e di non aver offeso in alcun modo Juan Jesus. Nel pomeriggio è prevista anche l’audizione del difensore del Napoli.