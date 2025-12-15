Caro biglietti ospiti, il tifo del Milan, e non solo, richiede un tetto massimo. Segui gli aggiornamenti

Una proposta rivoluzionaria che punta a tutelare i tifosi in trasferta è stata avanzata dal Milan in Lega Calcio Serie A. Il club rossonero ha portato sul tavolo la discussione per imporre un tetto massimo ai prezzi dei biglietti destinati ai settori ospiti negli stadi italiani. L’iniziativa, come riportato in prima pagina da Tuttosport, ha trovato subito un’importante condivisione con le altre due grandi del calcio italiano: Juventus e Inter.

Questa mossa si inserisce in un contesto dove il Milan, guidato anche nelle strategie istituzionali dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e dal nuovo DS Igli Tare, mira a promuovere un calcio più equo e accessibile per i supporter.

Il Costo del Tifo in Trasferta: Un Problema da Risolvere

La questione del caro biglietti nei settori ospiti è un tema caldo da tempo. Spesso, le società più piccole tendono ad alzare notevolmente i prezzi quando ospitano il Milan, la Juventus o l’Inter, sfruttando il grande afflusso di tifosi delle big per massimizzare gli incassi. È proprio questa pratica che i rossoneri intendono limitare per garantire una maggiore uniformità e sostenibilità al tifo.

Il fatto che la proposta sia stata promossa dal Diavolo e appoggiata da due colossi come la Juventus e l’Inter sottolinea la pressione unitaria esercitata dalle principali potenze del campionato.

Dibattito in Lega: Libero Mercato Contro Calmiere

Nonostante il sostegno delle big, la risposta delle altre società di Serie A è stata piuttosto fredda. Come confermato da Ezio Simonelli, la questione si divide tra chi difende il principio del libero mercato — giustificando così la possibilità di guadagnare sul sold-out con le grandi squadre — e chi, come il Milan, propone un calmiere dei prezzi seguendo l’esempio di altri campionati esteri, più attenti alle tasche dei tifosi.

“Abbiamo formato una commissione, che dovrà formulare una proposta,” ha dichiarato Simonelli, confermando che il dibattito è in corso e si presenta come un dilemma bianco o nero.

Il lavoro istituzionale, sebbene non in campo, è fondamentale per il Milan del DS Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio, che cerca di portare avanti una politica di responsabilità sociale e di tutela dei propri sostenitori in tutta Italia.