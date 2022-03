Carmigiani: «Tonali? Sì, avrebbe giocato anche nel grande Milan»

Anche Pietro Carmignani, ex portiere, allenatore e storico collaboratore di Sacchi, ha elogiato Sandro Tonali. Le sue parole

Anche Pietro Carmignani, ex portiere, allenatore e storico collaboratore di Sacchi, ha elogiato Sandro Tonali. Le sue parole a Tuttomercatoweb:

«Sì, sono d’accordo quello di quest’anno sì. La stagione scorsa è stata di transizione, cambiando società, città, metodo di lavoro, è difficile per tutti e si è dovuto adattare»

LEADER – «Il Milan se lo sono presi in mano in tanti e lo ha fatto anche lui: ognuno svolge il suo lavoro, non c’è un leader indiscusso, lo è Ibra quando gioca»

TONALI IN NAZIONALE «Per quel che ho visto nella gara con la Turchia Cristante e Tonali mi sono piaciuti molto. Poi è chiaro che c’è Barella, c’è Verratti. Però lui può far parte degli azzurri in modo sistematico»