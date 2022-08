Caressa: «Sono tornate le sette sorelle». Le parole del giornalista sul campionato appena iniziato

Fabio Caressa ha detto la sua sul campionato appena iniziato attraverso un video su YouTube. Ecco le parole del giornalista:

«Per me sono tornate le sette sorelle. Attenzione al Napoli e alla Lazio. Per me sarà un campionato fantastico e non escludo che potrebbe venir fuori qualche spareggio. C’è molto equilibrio».