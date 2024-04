Caressa non ci sta: «Perché Pioli deve essere trattato in questo modo? Gli stessi tifosi che lo osannavano…». Le parole del giornalista

Il giornalista Fabio Caressa ha parlato a SkySport analizzando il futuro di Pioli e l’attuale momento del Milan.

PAROLE – «Perché Pioli dev’essere trattato in questa maniera? Insultato anche, perchè non c’è gentilezza e rispetto? Pioli ha vinto uno scudetto e riportato il Milan ai suoi livelli, tutto dimenticato.. io vi dico una cosa, il calcio sta cambiando perchè ci sono molte proprietà straniere ormai e questa cosa dell’essere offensivi non esiste, sono più gentili, più soft. Gli stessi tifosi sono quelli che prima osannavano Pioli e adesso lo insultano».