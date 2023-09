Caressa promuove il mercato del Milan: «Questo è il mio voto per quello che hanno fatto in questa sessione»

Fabio Caressa è intervenuto sul proprio canale Youtube per parlare del mercato delle squadre di Serie A. Di seguito il suo pensiero sul Milan.

CARESSA – «Al Milan do 8.5. Mercato di grandi idee, sfruttando la cessione di Tonali. Abbiamo visto arrivare alcuni giocatori che sembra possano fare la differenza in Italia come Pulisic e Loftus-Cheek, giocatori di gamba. Tutti giocatori con caratteristiche ben precise. Hanno fatto tutto bene e tra l’altro erano anche con la spada di Damocle sulla testa dopo l’addio della dirigenza precedente»