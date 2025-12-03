Caressa promuove il Milan solido di Allegri: «Arriverà in fondo». L’importanza di Rabiot e il nuovo Leao

Caressa su YouTube: Allegri ha migliorato i giocatori e la difesa, il vantaggio di non avere le coppe europee

Nel corso del suo consueto appuntamento video sul canale YouTube, il collega Fabio Caressa ha analizzato il momento del Milan dopo la sofferta vittoria di sabato sera contro la Lazio, promuovendo la solidità e l’identità impartite dal tecnico Massimiliano Allegri.

Caressa ha esordito focalizzandosi sul lavoro difensivo del tecnico: «Il Milan è una squadra solida, Allegri ha cominciato guardando dalla prima giornate, e capendo che la squadra prendeva troppi gol. Si faceva prendere d’infilata e non aveva le coperture necessarie. Ha giocato tutto su questo elemento». Il giornalista ha poi evidenziato come Allegri abbia saputo migliorare i singoli, citando Fikayo Tomori: «Ha dimostrato che i giocatori si possono migliorare con l’allenamento, pensate a Tomori. L’inglese è ritornato quello che conoscevamo, quello che poteva dominare anche in difesa. E lo stavamo un po’ perdendo no?».

Caressa elogia Rabiot e Leao

Caressa ha poi continuato, sottolineando l’importanza di alcuni cambi tattici e di alcuni uomini chiave: «Quando il Milan è protetto? Quando riesce a giocare coi suoi centrocampisti. Ho già sottolineato l’importanza della presenza di Rabiot, ma non solo quello. Il cambiamento è stato anche mettere Leao in quella posizione (prima punta, ndr), ovvero di non rincorrere gli avversari, cosa che invece hanno provato ad insegnargli gli allenatori che si sono susseguiti da Pioli in poi al Milan».

In conclusione, il giornalista ha espresso la sua netta convinzione sul potenziale del Milan in chiave Scudetto, evidenziando il vantaggio del “compito unico”: «Arriverà in fondo. Il Milan arriva in fondo perché ha le caratteristiche per farlo. Perché attenzione, se le squadre di Allegri arrivano a febbraio/marzo che sono avanti, in scia, poi batterle è molto difficile. Superarle difficile anche, perché il Milan non avrà tanti impegni, fatta eccezione per la Coppa Italia. Non avere le coppe è diventato fondamentale, perché giocare in Champions o in Europa League vuol dire fare due campionati contemporaneamente. Non è più come prima».

