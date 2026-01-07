Caressa sul Milan di Allegri: «Squadra che si sa piegare. Faccio i complimenti a quell’ex giocatore per questa valutazione, ma c’è una cosa in cui è fragile»

Caressa sul Milan di Allegri: le parole del giornalista in un video pubblicato su TikTok riguardo le capacità dei rossoneri in questa stagione

Fabio Caressa, giornalista e volto televisivo, ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri in un video pubblicato su TikTok nelle ultime ore, soffermandosi sulle caratteristiche tattiche della squadra rossonera e sulla sua capacità di adattarsi agli avversari.

Nel suo intervento, Fabio Caressa ha analizzato in modo approfondito l’identità del Milan targato Massimiliano Allegri, sottolineando come la squadra abbia sviluppato una notevole elasticità tattica.

Un aspetto che consente ai rossoneri di interpretare le partite in modo diverso a seconda delle necessità, mantenendo solidità difensiva e grande concretezza offensiva. Caressa ha anche richiamato alcune riflessioni recenti di Hernanes, evidenziando come questo Milan sappia “curvarsi” e modellarsi in funzione del contesto della gara.

L’IDENTITÀ TATTICA DEL MILAN DI ALLEGRI – «Il Milan di Allegri si sa piegare, si fa concavo e convesso. E voglio fare i complimenti a Hernanes che in questi giorni ha parlato della capacità del Milan di curvarsi a seconda delle necessità. È un Milan che si adatta molto e si modella anche in base alle caratteristiche dell’avversario».

SOLIDITÀ DIFENSIVA E LIMITI DA CORREGGERE – «Non prende gol, è molto attento a concedere meno tiri possibili agli avversari. È ancora fragile sui calci piazzati, è una cosa che non è ancora riuscito a mettere a posto».

CONCRETEZZA E RISOLUTORI OFFENSIVI – «Segna spesso con il primo tiro in porta, è successo dodici volte finora. Questo vuol dire che la squadra quando crea l’occasione la crea grande. E poi ha grandi risolutori davanti perché Leao si sta dimostrando questo adesso».

