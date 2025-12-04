Caressa analizza la rivoluzione tattica del Milan di Allegri. E su Leao… Parole . Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan guidato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, l’esperto allenatore toscano tornato sulla panchina del Diavolo, è al centro di una profonda rivoluzione tattica. L’osservato speciale è la stella portoghese Rafael Leao, l’attaccante esterno dotato di una velocità straordinaria, il cui ruolo in campo sta subendo una metamorfosi cruciale sotto la gestione Allegri.

A fare il punto sulla situazione è stato il noto telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, durante il suo consueto appuntamento video sul canale YouTube. Caressa ha evidenziato come il numero 10 rossonero stia “completamente cambiando modo di giocare”.

Leao: Meno Dribbling, Più Decisivo in Area

Secondo l’analisi di Caressa, la trasformazione di Leao è netta: l’attaccante tocca “meno palloni” ed effettua “meno dribbling”, ma in cambio risulta “molto più decisivo” in fase di finalizzazione. Questa nuova interpretazione del ruolo, che lo vede più vicino a una “prima punta” o comunque più focalizzato sull’attacco dell’area, è una scelta che a prima vista può “fare un po’ strano”, come ammette Caressa.

L’obiettivo è chiaro: Leao deve essere più bravo nell’andare a chiudere l’azione anziché cercare l’uno contro uno costante sulla fascia. Questa mossa tattica rende il Diavolo estremamente pericoloso: “quando il Milan verrà attaccato in quella posizione lì, la squadra sarà più pericolosa nelle ripartenze”.

Il Ruolo Definitivo e il Mercato di Gennaio

La scelta di Allegri sembra essere definitiva. Caressa ritiene che l’allenatore non chiederà necessariamente un nuovo centravanti a gennaio alla dirigenza, ora coordinata dal nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, l’ex dirigente della Lazio noto per l’abilità nello scouting. La stabilità di Leao in quella posizione gli consente di “giocare tranquillo, non rincorrere nessuno”.

L’analisi si è poi spostata su un altro elemento fondamentale per l’equilibrio del club meneghino: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, ex Juventus e pilastro della mediana, è stato definito da Caressa come “Il giocatore più decisivo che è arrivato in Italia” di recente. Il giornalista si è detto sorpreso che la Juventus non gli abbia rinnovato il contratto, dato il suo impatto.

Per i rossoneri, la presenza di Rabiot è “fondamentale” per gli equilibri difensivi, specialmente a protezione del giovane terzino come Davide Bartesaghi. La sua copertura è essenziale; se Leao fosse costretto a indietreggiare, “le cose potrebbero essere più difficili”. Per questo motivo, Caressa conclude ribadendo che l’allenatore Allegri “non cambierà posizione” al talentuoso portoghese, mantenendo così intatto l’assetto che garantisce maggiore solidità e pericolosità in contropiede.

