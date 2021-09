Caressa: «Donnarumma al PSG? Ecco che cosa ne penso»

Fabio Caressa, nella sua trasmissione serale su Sky Sport, ha parlato della situazione di Donnarumma al PSG. Ecco la sua opinione

Fabio Caressa, nella sua trasmissione serale su Sky Sport, ha parlato della situazione di Donnarumma al PSG. Ecco la sua opinione:

«Ma Donnarumma per quale motivo è andato al PSG? Guadagni più soldi e mi sta bene, ma se poi stai in panchina contro il Manchester City, in una sfida così prestigiosa che verrà guadata da tutto il mondo, allora che ci sei andato a fare? Per me ha fatto una scemenza».