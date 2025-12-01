Caressa demolisce Collu dopo Milan-Lazio: «Una pataccata, ha pensato di prenderci in giro»

Caressa attacca duramente l’arbitro Collu per la gestione del rigore in Milan-Lazio: l’analisi su Sky e la spiegazione che non convince nessuno

Il finale infuocato di Milan-Lazio continua ad alimentare aspre polemiche che vanno ben oltre il rettangolo verde. L’episodio chiave, il tocco di braccio di Pavlovic sul tiro di Romagnoli non sanzionato con il penalty, ha scatenato la furia della società biancoceleste, trinceratasi dietro un rigido silenzio stampa. Ma a fare rumore sono soprattutto le parole trancianti di Fabio Caressa che, dagli studi di Sky Sport, ha letteralmente demolito la gestione del direttore di gara Giuseppe Collu, definendo la surreale spiegazione fornita al pubblico di San Siro come qualcosa «da ridere».

Il giornalista ha messo nel mirino l’annuncio dato dall’arbitro dopo l’On Field Review, dove Collu ha ammesso la non congruità del braccio ma ha negato il rigore ravvisando un precedente fallo di Marusic.

HA PENSATO DI FARE FESSI TUTTI – «Vi faremo vedere il rigore di ieri che fa ridere… cioè la spiegazione dell’arbitro che fa ridere. Ahahahah adesso vi aggiusto tutti io. Perché solo questo può essere stato il suo pensiero. Cioè lui ha pensato di fare fessi tutti. Secondo me è l’unica cosa che può aver pensato. In buona fede eh. Mo l’aggiusto, facciamo una fagiolata. Una pataccata».

Caressa, duro attacco a Collu dopo Milan Lazio

Secondo Caressa, il problema risiede nella mancanza di personalità nel prendere una decisione impopolare, preferendo una via di uscita “creativa” ma scorretta. Inoltre, ha suggerito che il monitor del VAR andrebbe spostato per garantire serenità a chi decide, lontano dalle urla dei calciatori.

L’APOTEOSI DEL “FAMO COME CE PARE” – «Prendi una decisione con personalità e beccati le polemiche. Così però è normale che vieni travolto, perché così non si fa, così non è un modo corretto e cerchi di prendere in giro la gente. Penso che Collu verrà fermato per molto tempo. Non può passare che le cose possano essere aggiustate in questo modo. Questo è l’apoteosi del “famo come ce pare”. L’atteggiamento di Collu è anche un po’ bambinesco».