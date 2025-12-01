Rigore Pavlovic, Rocchi è mortificato: Di Paolo fermato, Collu si salva ma che pasticcio sul rigore. La ricostruzione

Rigore Pavlovic, Rocchi ammette l’errore col club biancoceleste. Di Paolo paga la chiamata al Var, Collu criticato per la gestione ma non verrà sospeso

Il day after delle polemiche porta con sé ammissioni pesanti e decisioni drastiche. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il designatore arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi, si è detto mortificato per la gestione dell’ultimo match e ha voluto fornire una risposta diretta al club del presidente Claudio Lotito. La comunicazione è passata attraverso il responsabile dei rapporti con i club, Andrea De Marco, che nella giornata di domenica ha contattato personalmente il referee manager biancoceleste Riccardo Pinzani per chiarire la dinamica. Dalla CAN filtra una valutazione tecnica inequivocabile: il tocco di mano di Pavlovic sul tiro di Romagnoli non era da rigore. Il pallone arrivava da una distanza minima e il braccio era in una posizione non punibile, con il gomito attaccato al corpo.

Rigore Pavlovic, la decisione di Rocchi

Proprio per questo, la chiamata del Var Aleandro Di Paolo è stata giudicata una vera follia dai vertici arbitrali. A peggiorare il quadro ci ha pensato l’arbitro Giuseppe Collu con una spiegazione definita pasticciata. Per arrivare alla decisione (corretta) di non dare il rigore, il direttore di gara ha inventato un fallo precedente di Marusic, mettendo una toppa peggiore del buco. La procedura corretta avrebbe dovuto essere un Silent Check o una On Field Review per sancire la non punibilità del tocco, senza cercare scappatoie regolamentari complicate e inesistenti.

Dopo aver riascoltato gli audio a Lissone, Rocchi ha deciso i provvedimenti disciplinari. A pagare il conto più salato sarà il Var Di Paolo, considerato il responsabile principale dell’errore: resterà a riposo per un po’ di tempo, probabilmente due turni, per poi ripartire dalla Serie B. Al contrario, la prestazione di campo di Collu viene valutata complessivamente soddisfacente, al netto dell’errore comunicativo (“non si copre un errore con un altro errore”). Ora l’attenzione è tutta sulla designazione per Lazio-Milan di Coppa Italia: giovedì sera servirà necessariamente un arbitro d’esperienza per tenere a bada gli animi.