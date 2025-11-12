Connect with us

Caressa e il giudizio sospeso sul Milan. Leao ritrova il gol ma i numeri difensivi peggiorano a causa di quell'assenza

Gasperini avvisa il Milan e non spegne il sogno scudetto: «Tutti sono liberi di sognare ma ora dobbiamo solo fare questa cosa»

Vanoli si presenta: «Questa sfida non mi fa paura». Omaggio all'ex Milan Pioli e lavoro duro per uscire dalla crisi

Romano smentisce tutto: «Non c'è stato nessun contatto tra il Milan e questo giocatore, non arriverà a gennaio»

Compleanno Abate: arrivano anche gli auguri del Milan sui propri profili social - FOTO

38 minuti ago

Caressa

Caressa, noto giornalista, ha espresso un giudizio chiaro sul momento del Milan dopo il pareggio di sabato contro il Parma: le dichiarazioni

Nel suo ultimo video su YouTube, il telecronista Fabio Caressa ha analizzato il Milan dopo il pareggio di Parma, sottolineando i problemi causati dai prolungati infortuni. Proprio per questo, il giudizio del giornalista sull’operato del tecnico è rimandato.

Leao: il dilemma offensivo-difensivo

Caressa ha elogiato il rendimento offensivo di Rafael Leão dopo il rientro: «4 gol e 1 assist da quando è rientrato, quindi uno dice fortissimo», confermando che il portoghese sta ritrovando grande continuità.

Tuttavia, ha evidenziato un problema tattico speculare: «tutti i numeri difensivi del Milan da quando è rientrato Leao sono peggiorati di tanto». Caressa chiarisce che «non è colpa di Leao», ma che la sua natura di attaccante puro si scontra con l’assenza di copertura:

PAROLE – «Prima c’era Rabiot che lo copriva mentre adesso non essendoci paga di più».

La fiducia negli infortunati e il derby

Caressa crede che il Milan tornerà a giocare «forte» non appena rientreranno tutti gli infortunati, e che la squadra si sia «tenuta a galla» in questo periodo difficile.

Per il giornalista, il Derby contro l’Inter sarà decisivo per entrambe le squadre. Sul Milan, il giudizio è sospeso, perché è «normale che con tanti infortuni tu faccia fatica». Allegri, quando avrà la rosa completa, «la darà» la svolta. Infine, un appunto su Nkunku, definito «impalpabile fino a questo momento».

