Caressa e il giudizio sospeso sul Milan. Leao ritrova il gol ma i numeri difensivi peggiorano a causa di quell’assenza

Caressa, noto giornalista, ha espresso un giudizio chiaro sul momento del Milan dopo il pareggio di sabato contro il Parma: le dichiarazioni

Nel suo ultimo video su YouTube, il telecronista Fabio Caressa ha analizzato il Milan dopo il pareggio di Parma, sottolineando i problemi causati dai prolungati infortuni. Proprio per questo, il giudizio del giornalista sull’operato del tecnico è rimandato.

Leao: il dilemma offensivo-difensivo

Caressa ha elogiato il rendimento offensivo di Rafael Leão dopo il rientro: «4 gol e 1 assist da quando è rientrato, quindi uno dice fortissimo», confermando che il portoghese sta ritrovando grande continuità.

Tuttavia, ha evidenziato un problema tattico speculare: «tutti i numeri difensivi del Milan da quando è rientrato Leao sono peggiorati di tanto». Caressa chiarisce che «non è colpa di Leao», ma che la sua natura di attaccante puro si scontra con l’assenza di copertura:

PAROLE – «Prima c’era Rabiot che lo copriva mentre adesso non essendoci paga di più».

La fiducia negli infortunati e il derby

Caressa crede che il Milan tornerà a giocare «forte» non appena rientreranno tutti gli infortunati, e che la squadra si sia «tenuta a galla» in questo periodo difficile.

Per il giornalista, il Derby contro l’Inter sarà decisivo per entrambe le squadre. Sul Milan, il giudizio è sospeso, perché è «normale che con tanti infortuni tu faccia fatica». Allegri, quando avrà la rosa completa, «la darà» la svolta. Infine, un appunto su Nkunku, definito «impalpabile fino a questo momento».