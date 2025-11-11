Connect with us

Caressa lancia l'allarme: «I tifosi si stanno stancando del calcio. Queste le soluzioni che ho in mente per far tornare il giusto entusiasmo»

Turkyilmaz sferza Jashari: «Non vale 40 milioni di euro. Giusta invece la cifra per Athekame, ecco perchè»

Ricci, sintonia perfetta con Allegri: «Abbiamo lo stesso senso dell'umorismo e la sua mano si vede. Sul mio ruolo dico questo»

Mauro, che stoccata a Saelemaekers: «Non deve fare il fenomeno! Contro il Parma ha sbagliato...»

Open VAR, Rocchi promuove la giornata di Serie A e critica L'OFR su Saelemaekers.: «Rigore Chiaro». La ricostruzione dell'episodio

26 minuti ago

Caressa

Caressa, noto giornalista sportivo, ha lanciato l’allarme sulla disaffezione generale nei confronti del calcio: le sue dichiarazioni

Il noto giornalista e telecronista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha lanciato un forte appello dalle colonne del Corriere dello Sport contro i mali del calcio moderno: la mancanza di tempo effettivo e la scorrettezza sistematica.

Caressa, il calo qualitativo e il tempo perso

Caressa denuncia che «Gli spettatori ormai pagano per vedere soltanto un tempo», aggiungendo che «i tifosi e i giovani in particolare si stanno stancando di questo calcio dominato dalle continue interruzioni». Il tempo effettivo in Serie A è sceso a 53 minuti.

Secondo il giornalista, l’aumento dei gol da palla inattiva e il calo dei dribbling e degli xG (expected goals) significano che: «Tecnicamente ci stiamo impoverendo». Con circa 60-70 interruzioni a gara, si perdono «delle buone mezz’ore».

La dura proposta contro le simulazioni

Caressa indica il non-gioco, l’ostruzionismo e, soprattutto, le simulazioni come gli elementi che più infastidiscono il pubblico.

Per arginare le simulazioni, la sua proposta è radicale: «Con il cartellino rosso, per me. Non se ne può più di vedere gente a terra a ogni minimo contatto». Aggiunge che gli arbitri fischiano troppo (27 falli di media) e non puniscono abbastanza il fallo sistematico.

Il telecronista si è scagliato anche contro l’eccesso di zelo in cabina VAR: «Quello è narcisismo del Var. Interviene per far vedere che esiste».

La soluzione è il tempo effettivo

Per Caressa, l’unica vera soluzione è il tempo effettivo, accompagnato dall’applicazione di regole esistenti, come l’ammonizione per chi non riprende subito il gioco, e la regola degli 8 secondi per rimettere il pallone in gioco. «Certamente, non se ne può più fare a meno», conclude.

