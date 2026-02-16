Cardinale, dopo la visita a Milanello: presente anche in Lega. La notizia

Cardinale sempre più attivo all’interno dell’ambiente Milan e non solo, in Lega c’era anche il proprietario del club

Giornata di grandi movimenti istituzionali nel cuore di Milano. Nel quartier generale di via Rosellini, i riflettori si sono accesi sulla figura di Gerry Cardinale, il fondatore di RedBird Capital Partners e proprietario dell’AC Milan. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, il numero uno dei rossoneri è stato avvistato oggi in Lega Serie A per partecipare a un importante summit tra i club del massimo campionato.

Una presenza strategica per il Diavolo

La partecipazione di Cardinale — finanziere statunitense noto per la sua visione innovativa dello sport come asset multimediale e per il suo impegno nel trasformare il club in un’azienda globale — non è passata inosservata. La sua presenza fisica a Milano sottolinea l’importanza che la proprietà americana attribuisce alle dinamiche politiche ed economiche della Lega. Al centro delle discussioni ci sono temi caldi come i diritti TV e lo sviluppo internazionale del brand Serie A, ambiti in cui il patron del Diavolo vanta un’esperienza di altissimo livello maturata negli Stati Uniti.

Dirigenza al completo verso il campo

L’agenda milanese di Cardinale non si ferma agli uffici della Lega. Dopo aver pranzato con il management societario e aver visitato Milanello per motivare la squadra guidata da Massimiliano Allegri — tecnico toscano dalla comprovata esperienza internazionale, chiamato a gestire questo rush finale di stagione — il proprietario americano ha voluto ribadire la sua vicinanza al progetto sportivo.

In un momento in cui le sorti dei meneghini passano anche per decisioni extracalcistiche, il coordinamento tra il campo e la scrivania diventa fondamentale. Oltre ad Allegri, anche i leader dello spogliatoio hanno avvertito la presenza della società; tra tutti Mike Maignan, l’insostituibile portiere francese celebre per i suoi riflessi prodigiosi e la capacità di impostare l’azione, fresco protagonista di un rinnovo contrattuale che blinda la porta rossonera per il futuro.