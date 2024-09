Cardinale Milan, risposta NETTA di Fonseca sull’incontro tra i DUE post Venezia: «Succede sempre QUESTA COSA». Le sue parole

Gerry Cardinale non sarà in tribuna a San Siro per il match di Champions League Milan-Liverpool. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha risposto ad una domanda specifica sul numero uno di RedBird. Di seguito le sue recentissime dichiarazioni.

FONSECA SU CARDINALE – «Parlo sempre con Cardinale, questo è normale. Quello che ci siamo detti resta comunque tra noi».