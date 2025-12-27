News
Cardinale Milan, piovono conferme: il 2026 anno della svolta? Svelato il piano di RedBird per il futuro del club rossonero
Il 2026 si preannuncia come l’anno della verità per l’assetto societario del Milan. Mentre a Milanello Massimiliano Allegri lavora sul campo, oltreoceano Gerry Cardinale è impegnato in una complessa partita finanziaria per ridisegnare il futuro del club. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il numero uno di RedBird è alla ricerca di nuovi investitori strategici per estinguere il celebre debito con il fondo Elliott.
Cardinale Milan, il nodo del Vendor Loan: 700 milioni di ragioni
Al centro della questione c’è il cosiddetto vendor loan, il prestito concesso dalla famiglia Singer a Cardinale nell’agosto 2022 per completare l’acquisto del club:
- La cifra: Il debito originario, sommato agli interessi maturati al 7%, ha raggiunto una cifra vicina ai 700 milioni di euro.
- Il rifinanziamento: Nonostante un recente accordo per spostare la scadenza di una parte del prestito al 2028 (grazie a un’immissione di 170 milioni da parte di RedBird che ha ridotto la quota capitale a circa 489 milioni), l’obiettivo di Cardinale è quello di uscire definitivamente dall’orbita Elliott il prima possibile.
- Caccia al socio: Il patron rossonero è in missione tra il Medio Oriente e gli Stati Uniti. L’idea è quella di cedere una quota di minoranza (si parla di una cifra intorno ai 150-200 milioni) per riequilibrare il portafoglio e azzerare l’influenza del fondo dei Singer.
2026: L’anno della rivoluzione “Exit-Ready”
L’ingresso di nuovi capitali non servirebbe solo a ripianare il debito, ma a dare il via libera definitivo ai grandi progetti infrastrutturali e sportivi.
- Lo Stadio come volano: La strategia di Cardinale mira a trasformare il Milan in un asset “exit-ready”, ovvero una società pronta per essere eventualmente ceduta a valutazioni record una volta approvato e avviato il progetto del nuovo stadio.
- Mercato stellare: La stabilità societaria è il presupposto per i colpi già programmati per il 2026, come l’ingaggio di Dušan Vlahović.