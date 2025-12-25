Cardinale Milan, il futuro societario rossonero: il 2026 e il bivio finanziario. Segui le ultimissime sui rossoneri

Mentre sul rettangolo di gioco il Diavolo cerca stabilità sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri — l’allenatore livornese plurititolato tornato all’ombra della Madonnina per infondere solidità e pragmatismo — le partite più delicate si giocano negli uffici dei piani alti. Il 2026 si preannuncia infatti come l’anno della verità per l’assetto proprietario dei rossoneri. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube dell’esperto di mercato Fabrizio Romano, ha tracciato un quadro complesso sui movimenti finanziari che coinvolgono RedBird.

Il nodo del Vendor Loan e il destino del Diavolo

Il fulcro dell’intera vicenda è il debito contratto da Gerry Cardinale, fondatore di RedBird, con la famiglia Singer del fondo Elliott. Questo finanziamento, noto come “vendor loan”, scadrà proprio nel 2026 e costringerà la proprietà a prendere decisioni drastiche per il futuro dei meneghini. Nonostante l’area sportiva sia stata affidata alla sapiente gestione di Igli Tare — il nuovo DS del Milan arrivato per costruire una rosa competitiva e sostenibile — l’incertezza societaria potrebbe influenzare i piani a lungo termine.

Secondo l’analisi di Moretto, si profilano tre scenari per il club di Via Aldo Rossi:

Ingresso di nuovi soci: La cessione di una quota di minoranza a investitori (spesso si guarda al Medio Oriente) per iniettare capitale fresco.

La cessione di una quota di minoranza a investitori (spesso si guarda al Medio Oriente) per iniettare capitale fresco. Rifinanziamento del debito: La ricerca di nuovi partner finanziari per posticipare la scadenza del prestito con Elliott.

La ricerca di nuovi partner finanziari per posticipare la scadenza del prestito con Elliott. Cessione totale: L’ipotesi più clamorosa che vedrebbe il passaggio di mano dell’intero pacchetto azionario dei rossoneri.

Una transizione profonda per i rossoneri

L’avvertimento degli esperti è chiaro: il Milan sta entrando in una fase di transizione che potrebbe cambiare radicalmente il suo volto strutturale. Sebbene Massimiliano Allegri e Igli Tare stiano lavorando per riportare il club ai vertici del calcio italiano ed europeo, la stabilità finanziaria rimane la condizione necessaria per ogni successo sportivo.

«Sicuramente in questo 2026 il Milan potrebbe cambiare volto dal punto di vista strutturale-societario», ha ribadito Moretto, sottolineando come i tifosi debbano prestare estrema attenzione ai segnali che arrivano dai mercati internazionali. Il destino della società rossonera è a un bivio: la continuità di Cardinale o un nuovo capitolo epocale.