Cardinale Milan, rivoluzione societaria nel 2026? Spunta la clamorosa indiscrezione: questo lo scenario

Cardinale Milan, importante indiscrezione svelata da Matteo Moretto per quanto riguarda il futuro societario del club rossonero nel 2026

Oltre alle manovre sul campo, il 2026 si preannuncia come l’anno della verità per il futuro del Milan fuori dal rettangolo verde. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha acceso i riflettori su una serie di movimenti economico-finanziari che potrebbero cambiare radicalmente il volto del club rossonero.

Cardinale Milan, il nodo del debito RedBird-Elliott

Il cuore della questione risiede nella struttura finanziaria che ha portato Gerry Cardinale alla guida del Milan. Il 2026 è indicato come lo spartiacque per risolvere il “vendor loan”, ovvero il finanziamento concesso dal fondo Elliott a RedBird al momento del closing.

Tre strade possibili: Secondo Moretto, lo scenario attuale contempla tre opzioni principali: Cessione di una quota: L’ingresso di nuovi soci di minoranza per iniettare capitale fresco. Rifinanziamento: Un nuovo piano per ripianare il debito contratto da RedBird con la famiglia Singer. Cessione totale: L’ipotesi più drastica, che vedrebbe il passaggio di mano dell’intero pacchetto azionario del club.

Un Milan strutturalmente nuovo

Sebbene lo scenario non sia ancora del tutto chiaro, i “movimenti importanti” segnalati dagli esperti suggeriscono che il Milan stia entrando in una fase di transizione profonda. «Sicuramente in questo 2026 il Milan potrebbe cambiare volto dal punto di vista strutturale-societario», ha avvertito Moretto, invitando i tifosi a seguire con estrema attenzione l’evoluzione della vicenda.