Cardinale Milan, la stoccata di De Paola non passa inosservata: l’ha detto veramente!

Cardinale Milan, clamorosa stoccata di De Paola al numero uno di RedBird: problema di comunicazione evidente

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola, noto giornalista, ha parlato così del Milan:

PAROLE – «Al Milan c’è stato un avvicendamento nella gestione della comunicazione anche. Credo che in determinate società sia fondamentale la comunicazione e come viene intesa dal vertice. Deve essere condivisa soprattutto dal presidente. In club come il Milan ci sono più anime, come stiamo vedendo. Se tutte queste cose non riesci a governarle, è un qualcosa che paghi. E il Milan lo sta pagando. E’ mancato in maniera fondamentale questo, perché ognuno al Milan ha detto la sua. E Conceicao sta proseguendo su questa onda. E’ ancora un tutti contro tutti e non va bene».