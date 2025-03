Cardinale Milan, Bucchioni sicuro: «Il rendimento della squadra è colpa della società. Vi spiego perchè»

Cardinale Milan, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha commentato il momento del club rossonero: società responsabile numero uno

Ospite a Radio Sportiva, Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha fatto il punto sulla situazione del Milan dopo l’ultima sconfitta contro la Lazio a San Siro. Le sue dichiarazioni:

PAROLE – ««La squadra è allo sbando perché la società non ha le idee chiare e la squadra lo avverte. L’allenatore non è stato protetto in questo periodo. Non si capisce nulla di quello che fa la società. E da lì deriva tutto il resto».