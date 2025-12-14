HANNO DETTO
Cardinale, il giornalista lancia una frecciata: «Le ambizioni si misureranno sul mercato invernale»
Cardinale deve investire, il messaggio del giornalista sembra chiaro, avete letto il messaggio social?
Il Milan sembrerebbe aver bisogno di qualche ritocco per consentire al mister Massimiliano Allegri di perseguire il sogno Scudetto. Altrimenti potrebbe essere compromesso il percorso da una rosa che presenta qualche limite specialmente in attacco.
Fabio Ravezzani su X ha mandato un chiaro messaggio al proprietario, Gerry Cardinale, a suo avviso dal calciomercato di gennaio si capiranno quali sono le reali ambizioni di questa società.
«Il Milan senza un centravanti discreto (non ottimo) rischia di non centrare alcun obiettivo. Le ambizioni di Cardinale si misureranno sul mercato invernale. Serve investire nel ruolo per dar vita a un ciclo virtuoso. Invece s’è speso troppo e inutilmente in centrocampisti», questo il tweet di Fabio Ravezzani.