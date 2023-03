Cardinale: «Tolosa? Grazie ai dati abbiamo...»

Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato del lavoro svolto alla guida del Tolosa: dati fondamentali

Durante il panel “Sloan Sports Analytics Conference” al MIT, Gerry Cardinale, proprietario del Milan, ha parlato così del lavoro svolto col Tolosa:

«Al giorno d’oggi tutti usano dati. Noi abbiamo una compagnia di data analytics che si chiama “Zelus”. Tutti riceviamo lo stesso tipo di dati, la differenza la fa come li usi. Al Tolosa abbiamo giocatori che arrivano da 18 paesi diversi, e la squadra è stata costruita solo basandosi sull’analisi dei dati, senza scouting. Era un esperimento, e dopo un anno siamo stati promossi in Ligue 1. Ora siamo a metà classifica, stiamo giocando ad un livello che è due volte e mezzo rispetto a quanto abbiamo investito sul mercato. Penso che i dati giochino un ruolo davvero importante, ma in particolare nelle squadre più grandi c’è bisogno di un “modello ibrido” tra uomo e dati».

