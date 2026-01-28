Cardinale, missione Milan a lungo termine: dal nuovo CDA ai piani per il futuro, tutti i dettagli dietro il rifinanziamento

Cardinale è pronto a chiudere il rifinanziamento e a svincolarsi definitivamente da Elliott: tutti i dettagli

Il futuro del Milan non si gioca solo sul campo o nelle strategie di mercato di Igli Tare, ma anche nelle stanze del potere di via Aldo Rossi. Secondo quanto analizzato da Calcio e Finanza, la struttura del management rossonero si appresta a vivere una fase di transizione ordinata sotto la guida di Gerry Cardinale, mantenendo però una forte stabilità ai vertici.

Cardinale, management confermato

Nonostante le voci di possibili ribaltoni, la fiducia della proprietà nei confronti dell’attuale dirigenza resta solida:

Continuità al comando: Il rapporto tra il fondatore di RedBird e figure chiave come l’AD Giorgio Furlani e il presidente Paolo Scaroni è descritto come “continuo e strutturato”. La presenza costante di Cardinale a Milano nelle ultime settimane ne è la prova tangibile.

Nessun ribaltone immediato: Almeno per il momento, non sono previsti ingressi di nuovi profili operativi nel management quotidiano del club.

Il Nuovo CdA: l’uscita dei Singer e il rebus Comvest

La vera rivoluzione avverrà a livello di Consiglio d’Amministrazione una volta saldato definitivamente il debito verso il fondo Elliott:

Addio ai Singer: Con l’estinzione del vincolo finanziario, usciranno dal CdA le figure storiche legate alla vecchia proprietà, ovvero Gordon Singer e Robert Mitchell .

Ingressi strategici: Come previsto dallo statuto, verranno nominati nuovi membri. Tuttavia, Calcio e Finanza chiarisce un punto fondamentale: i nuovi volti non saranno necessariamente legati a Comvest, il partner finanziario entrato recentemente nell'orbita rossonera.

Cosa significa per il mercato 2026?

Questa stabilità societaria è il presupposto fondamentale per le manovre estive che puntano a Dusan Vlahovic e Leon Goretzka. Avere un CdA totalmente in quota RedBird permetterà a Cardinale di accelerare sugli investimenti strutturali — come la cittadella delle giovanili a San Donato — e su colpi di mercato che richiedono impegni finanziari a lungo termine, come i rinnovi di Leao e Maignan fino al 2031.