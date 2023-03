Carbone a Sky: «Essere qui ci inorgoglisce»

Angelo Carbone, responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato a Sky nel pre partita contro l’Atletico Madrid

«Una gara importante che ci inorgoglisce, per i ragazzi è un’espienza di vita. Vedere il Vismara così pieno fa un certo effetto . Ce la giochiamo come giusto che sia, incontriamo una squadra forte ma cerchiamo di approfittare del fattore casaligo»

OBIETTIVO SETTORE GIOVANILE «Un piacere vincere, ma la cosa più importante è formare giocatori per la prima squadra è quello il nostro scudetto»

MALDINI E MASSARA «Maldini e Massara? Rapporto costante e quotidiano che ci da stimoli»

MILAN DI PIOLI «Quando si arriva nelle prime 8 credo che i valori sono alti se vuoi vincere devi battere gli avversari, in questo momento puoi beccare una squadra che non trovi in condizione. Ai quarti diventa indifferente il valore di una piuttosto che di un’altra»