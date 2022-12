Lumezzane, Caracciolo a MN24: «Se il Milan avesse preso questa partita seriamente…». Le dichiarazioni del presidente

Andrea Caracciolo, presidente del Lumezzane, ha parlato così ai microfoni di MN24 dopo l’amichevole col Milan.

Le sue parole: Essere venuti qui per motivo di prestigio e onore. Il risultato è finto perché c’era differenza di categoria. Per chi è più forte queste partite sono più un peso, per chi lo è meno può essere il giorno più bello della vita. Per il Lumezzane è una giornata magica.

DUE GOL FATTI – A un certo punto ci credevamo, dispiace per la sconfitta. Noi siamo forti per la Serie D. Se il Milan l’avesse presa seriamente sarebbe finita diversamente.

MILAN – Oggi c’erano grandi assenti, ma il Milan sta facendo cose meravigliose. Se penso a qualche anno fa rispetto ai risultati di adesso… E poi sta crescendo dei giovani. C’è solo da guardare e imparare.

SCUDETTO – Il Napoli sta facendo grandi cose, secondo me non frenerà. Sono i favoriti.