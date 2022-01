Caputi: «Milan Juve brutta, sul mercato rossonero dico che...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Caputi intervenuto in collegamento a Sky Sport ha detto la sua su Milan Juve e il rendimento dei rossoneri:

MILAN JUVE – «Un aggettivo per descriverla? Brutta. Una partita sul piano agonistico, sul piano fisico sul piano dell’impegno, indubbiamente di alto livello. Se guardiamo le occasioni da rete e la qualità del gioco è stata una brutta partita per essere un big match tra due squadre forti e prestigiose come Milan e Juventus»

CORSA SCUDETTO – «Si lotta in tre e credo che non sia ancora chiusa. La differenza a mio avviso la possono fare i punti persi nelle partite cosiddette facili o che comunque sulla carta sono semplici»

MILAN – «Quando si parla del Milan credo che bisogna tenere in considerazione le tante assenze che in qualche maniera condizionano già da tempo i rossoneri, perchè è vero in attacco si può e si deve fare meglio però è anche vero che quando ti mancano dei pilastri in difesa e quindi hai meno certezze, quando in mezzo al campo ti manca un giocatore come Kessiè, quando Rebic non c’è l’hai, forse questo Milan ci ha abituato bene che quando c’erano delle assenze riusciva a reagire ma quando queste perdurano io credo che tutta la squadra ne risenta»

RENDIMENTO A SAN SIRO – «Fa parte di un momento in cui influenzano le assenze. C’è una fatica che è collegata a tanti elementi».

MERCATO MILAN – «Prendere per prendere non ha tanto senso. Anche perchè il Milan rispetto ad altre squadre non è impegnato in Europa. Se recupera qualche giocatore in difesa a centrocampo e Rebic sarà un Milan diverso»